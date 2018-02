Kuidas töötajatele halbu uudiseid rääkida?

Vali hoolega asukohta

Teata halbadest uudistest privaatses kohas – see ei võimalda tekkida olukorral, kus vestlus osapoolte jaoks piinlikuks muutub. Teisel on sellises olukorras võimalik säilitada oma väärikus. Samal ajal peaksid mõtlema ka enda turvalisuse ja heaolu peale, sest rasked vestlused võivad muutuda kiiresti emotsionaalseks.

Ära tee järeleandmisi

Ära lase vestlusel kujuneda läbirääkimiseks – seda juhul, kui see pole võimalik. Kui töötajad saavad halbu uudiseid, siis on täiesti loomulik, et nad ei saa täpselt aru, miks seda vaja on. „Miks sa pead seda tegema?“ võivad nad küsida...“Aga miks on see vajalik?“...“Miks just mina?“. Kui see on tõesti uudis, mida sa konkreetsele inimesele pead ütlema, siis ei peaks nendele küsimustele väga palju energiat kulutama. Inimesed võivad seada sulle lõkse, mis viivad sind endast välja ning panevad sõnumit muutma.

Lõppude lõpuks tahame me kõik halbu uudiseid rääkida austuse ja väärikusega. Kui sa nendest põhimõtetest lähtud, siis on hea võimalus, et suudad oma eesmärgi täita.