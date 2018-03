Restoranitest: Vintage 17 vajab laagerdusaega

Ainult tellijale

Tallinna vanalinnas Vene tänaval asuva restorani Vintage 17 nimi pärineb veinimaailmast ja tähistab aastakäiku. Niisiis 2017. aastast pärit restoran, millel on suur tõenäosus küpseda eriti heaks.

Menüü kannab infot, et vaatamata asukohale pole see turistilõks.

Veinile rõhub ka restorani tutvustus: "Usume, et toidu ja veini sümbioos viib meid tõelistesse maitsete ja naudingute avarusse, mida komplimenteerib hooliv ning suurepärane teenindus." Usun seda minagi, aga tõenäoselt on Vintage 17 veel nii noor aastakäik, et maitsete ja naudingute avarus pole jõudnud välja kujuneda.

Potentsiaali igatahes on. Joogikaart on muljetavaldav ja menüü kannab infot, et vaatamata asukohale pole see turistilõks, kus igihaljaste menukite Caesari salati, borši, pasta ja piprapihviga möödujaid sisse astuma meelitatakse. Vastupidi – see on igati soliidne söögikoht, mille menüü algab gurmeelikku lihvi tõotava värskete austrite ja kiisaäkisega ning lõpeb matcha-vahuga. Dessertide hulgas on siiski kaks "kohustuslikku" rooga ka, brüleekreem ja šokolaadivaht, aga magusa puhul olevatki inimesed konservatiivsemad.