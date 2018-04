Elon Muski 6 produktiivsusnippi

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Elon Muski kohta on öeldud, et tema päev on planeeritud 15 minuti täpsusega.

Nõnda tihe töögraafik on Muskil isegi siis, kui ta on oma päeva täpselt ära planeerinud. Sel nädalal saatis Musk Tesla töötajatele kirja, kus ta jagas kuut produktiivsusnippi, mis ta enda jaoks kõige paremini töötavad.

Musk tunnistas sel nädalal, et magab tehase põrandal ja päevad mööduvad nõnda kiirelt, et ta ei jõua isegi duši all käia. Musk ütles, et ei soovita sellist kogemust mitte kellelegi.

Hiljuti jõudis maailma meediasse uudis, et Tesla juht Elon Musk isegi magab ettevõtte tehases, et Model 3 tootmisel silma peal hoida.

Ära osale suutel koosolekutel. Musk hoidub suurtest kohtumistest ja koosolekutest, kui ta teab, et ta mingit lisandväärtust seal ei loo. Ja kui loobki, siis püüab oma ettekande teha võimalikult lühidalt, et aega säästa ja muude asjadega tegeleda.

Ära osale regulaarsetel koosolekutel. Musk püüab vältida regulaarsetel koosolekutel osalemist, kui asi pole väga pakiline. Selle asemel panustab ta hoopis töö sujuvusse, mistõttu tuleb vähem korraldada ka pikki ja lohisevaid koosolekuid.

Lahku koosolekult, kui sa ei panusta. “Lahku koosolekult või konverentsikõnelt kohe, kui sa tunned, et ei anna sinna midagi juurde. Kunagi pole ebaviisakas koosolekult lahkuda, ebaviisakas on hoopis see, kui sa sunnid kedagi jääma ning raiskad seeläbi tema aega.”

Unusta žargoon. “Teslas ei kasuta me akronüüme või absurdseid väljendeid selleks, et kirjeldada siinseid protsesse. Üldiselt on nii, et kõik, mis vajab selgitust, nõuab kommunikatsiooni. Meile pole vaja, et inimesed õpiksid Teslas töötamiseks sõnu või väljendeid pähe.”

Suhtle otse ja unusta hierarhia. Musk väidab, et kommunikatsiooni edukaks juhtimiseks tuleb kasutada otseteed. Ta lisab, et juht, kes püüab kommunikeerida väikest asja läbi mitme inimese, leiab end õige pea töötavat kusagil mujal.

Musk sõnas, et paljudes ettevõtetes on just kommunikatsioon peamine probleemide allikas. “Inimeste jaoks peaks olema arusaadav, et tuleb rääkida otse ning asjad saavad õigesti tehtud.”

Ole loogiline ja ära järgi reegleid. Musk rõhutas, et reeglite asemel peaksid Tesla töötajad järgima hoopis loogikat. “Kui ettevõtte reeglid on nii absurdsed, et neist võiks Dilberti koomiksi teha, tuleb asja muuta.”