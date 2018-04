Kuidas head juhid eksimustega toime tulevad?

Kõik juhid teevad vahepeal vigu. Kui sa oled inimene, siis lähevad ajad aeg-ajalt untsu. Häid juhte eristab aga see, kuidas nad vigadega toime tulevad, kirjutab portaal Inc.com.

Kui sa teed vea, siis kuidas sa seda teistele presenteerid? Sinu meeskond vaatab sind ja see, mida nad näevad, mõjutab nende suhet ja usaldust sinuga. Seega on tähtis, et tuleksid vigadega õigesti toime. Allpool on välja toodud neli lihtsat, aga muljetavaldavat viisi, kuidas sa saad demonstreerid vigade tegemisel häid juhiomadusi.

Tunnista oma vigu

Ära kunagi proovi asja kinni mätsida või teisi süüdistama hakata. Kui sa keerasid asja kihva, siis tunnista seda ja võta see omaks. See ei pea olema midagi erilist – lihtsalt tunnista oma vastutust ja liigu edasi. Ebakindlad juhid võivad karta, et see näitab neid nõrgana. Nad ei tunnista, et vea tegemine paneb nad halba valgusesse ning nad kaotavad austust. Juhtimises on haavatavus tegelikult väga suur tugevus. Kui sa tunnistad oma vigu, siis teenid sellega välja teiste austuse. Sinu meeskond saab aru, et juhid on ka inimesed.

Õpi oma vigadest

Kui sa oled oma vigadest õppinud, siis neid ei peaks uuesti kordama. Siia sobib üks ütlus – kui sa kordad mingit viga, siis see ei ole enam viga, vaid otsus. Hea juhtimise olemus seisneb riskide aktsepteerimises, uute asjade proovimises ning suurte riskide võtmises. Hea juht kompab piire ning proovib aru saada, mis on üldse võimalik. Nad teavad, et selleks on vaja loovust ning see tähendab tihtipeale ka reeglite rikkumist.

Samas võib selle protsessi käigus ette tulla ka vigu. Vead on aga ühed parimad õpetajad – ja oma vigade mõistmine on üks parimaid viise, kuidas ennast harida. Loovus tähendabki seda, et sa lubad endal vigu teha. Head juhid õpivad nendest vigadest.

Jaga oma õppetunde

Elus võib tulla ette aegu, kus me tunneme, et meil ei ole elujõudu ja võimu asju muuta. Just nendel aegadel võib olla sinu võim arvatust palju suurem. Just nendel perioodidel on võimalik ennast leida või ümber defineerida seda, mida me usume. Kui sa teed vigu, siis kindlasti jaga nendest saadud õppetunde ka teistega. See ehitab sinu ja teiste vahel üles usaldust ja ühendust. Parimad liidrid on väga head õpetajad ja treenerid. Nad valgustavad ka teiste teed, sest on ise sellel kord juba käinud.

Ära anna alla

Edu on tegutsemisega väga tihedalt seotud. Edukad inimesed lähevad eluga edasi. Nad teevad vigu, aga ei loobu. Nad kasutavad läbikukkumist ühe trepiastmena, mis viib neid kõrgemale tasemele. Sa ei unusta oma viga, aga see ei demotiveeri ja ei mõjuta sind negatiivselt. Sa tõused üles ja jätkad.

Kõik teevad vahepeal vigu. Elu ongi selline. Kui sa tuled vigadega aga hästi toime, siis need võivad teha sinust väga tugeva juhi. Ja ka parema inimese.