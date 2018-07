Kas liidril jätkub jõudu edasi tõusta?

Kaupleja Alex 13. juuli 2018, 11:40

Tavaliselt ei meeldi mulle aktsiad, mille hind on hiljuti kahekordistunud. Nendes pikaks minek on nagu juba kihutavale rongile järele jooksmine: kui inimene pole just äärmiselt osav ja samal ajal ka õnnesärgis sündinud, on rööbastele lendamine enam kui kindel.

Mina ennast osavaks ja õnneliku käega inimeseks ei pea, nii et enamasti ma parem ei üritagi. Mõnikord aga siiski proovin – testiks, et tuvastada, ega mu õnn äkki pöördunud pole.

Tasub teada Kaupleja Alexi kontoseis Hetkesaldo (suletud tehingute summa kontol): 9544,52 eurot Kapital (avatud tehingute kasum/kahjum kontol): 9587,09 eurot Reaalajas ülevaate Alexi kauplemiskontost ja viimastest tehingutest leiab SIIT.

Abiomedi aktsia on tõusnud tänavuse aastaga enam kui kaks korda. Eile tõusis aktsia veel 2,7% ning selle hind sulgus 414,61 dollaril. Abiomedist on saanud Standard & Poor’s 500 tõusuliider 119% aastas, millega ta edestab isegi tuntud lendavat aktsiat Netflixi (114% aastas).

26. juulil peaks Abiomed teatama kvartali majandustulemused. Zacksi analüütikud ootavad Abiomedilt 171,9 miljoni dollari suurust tulemust, mis on 80 senti aktsia kohta. Kuigi tulemus aktsia kohta pole just suur, on kasv mulluse sama kvartaliga võrreldes pea 80%.

Pulliseid märke on mitu

Märke, et tõus võiks jätkuda, on teisigi. Option Pain veebilehekülg, mis kalkuleerib avatud müügi- ja ostuoptsioonide mahtu, on 20. juulil ehk järgmisel reedel aeguvate optsioonide madalaimaks valutasemeks arvutanud 420 dollarit. Selle arvutuse alus on idee, et hind liigub optsioonireedel sellesse punkti, et optsioonid läheks nende väljakirjutajatele vähim maksma, et neil oleks „kõige vähem valus”. Selle arvutuse kohaselt on Abiomedi aktsial vähemalt kuus dollarit veel tõusuruumi.

Eile põrkas Abiomedi aktsia hind ka kõrgemale 50 päeva keskmise joonelt, mida loetakse üldiselt pulliseks märgiks. Eilse korraliku tõusupäeva kauplemismaht oli samuti korralik, üle 1,1 miljoni aktsia, samal ajal kui keskmine on 860 000. Ka seda, et tõusupäeva maht on üle keskmise, peetakse tõsiseks pulliseks märgiks.

Ka analüütikute hinnasihtide keskmiseni – 437 dollarit – on Abiomedi aktsial veel mõnevõrra minna.

Niisiis, kui täna just ei satu turul tulema üleni punane päev, kavatsen teha väikese panuse Abiomedi aktsia edasisele tõusule.