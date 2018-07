Kaupleja Alex 24. juuli 2018, 16:05

Õunahooajal tuleb süüa õunu, tulemuste hooajal tuleb kaubelda tulemusi. Elementaarne, Watson! Seepärast kaalungi täna panuse tegemist kahe ettevõtte aktsiatesse nende kvartalitulemuste põhjal.

Halliburtoni tegevjuht Jeffrey Miller tõdes, et ettevõte on omaenda edu ohver, sest kõvasti paranenud tootlikkuse juures on raske edaspidi võrdset edu saavutada. Samal ajal märkis ta, et tuleval aastal on kasv loodetavasti parem.

Esimene kauplemisidee on Halliburton, gaasi- ja naftatööstusele teenuseid pakkuv ettevõte. Halliburton teatas eile oma kvartalitulemused ja need olid väga head: aktsia kohta teeniti 58 senti tulu ja kogutulu ulatus 6,147 miljardi dollarini. Aktsia kohta teenitud tulu osas suutis firma analüütikute ootustega võrdväärse tulemuse saada, kogutulu osas aga ületati prognoose mõnevõrra.

Tasub teada Kaupleja Alexi kontoseis Hetkesaldo (suletud tehingute summa kontol): 9644,23 eurot Kapital (avatud tehingute kasum/kahjum kontol): 9649,11 eurot Reaalajas ülevaate Alexi kauplemiskontost ja viimastest tehingutest leiab SIIT.

Isiklikult leian, et 8% hinnalangust kasvu aeglustumise, saati veel ajutise iseloomuga aeglustumise puhul on liiast. Arvan, et aktsia hind teeb täna osa eilsest langusest tasa ja plaaningi sellele panustada.

Kas Coca-Cola ületab taas ootusi?

Teine kauplemisidee on Coca-Cola. Tuntud karastusjoogitootjal on viimastel aastatel olnud komme ületada analüütikute seatud eesmärke oma kvartalitulemustega. Viimasest 16 kvartalist suudeti seda 15 korral. Samuti on Coca-Cola aktsia muutunud oma dividendi tõttu pikaajalistele investoritele atraktiivseks.

Miinuspoolel on eelkõige tõik, et ettevõtte üldine tulu on kahanenud aasta-aastalt. Samal ajal on põhitulu – ehk tulu ilma ostude ja müükide mõju ning muude struktuursete eelarveridadeta – ikkagi kasvanud. Ka teises kvartali oodatakse ettevõttelt marginaalide paranemist seoses püüetega vähendada firma osa väga kapitalimahukas pudeldamise protsessis.

Coca-Cola puhul on minu kui kaupleja mure eelkõige seotud sellega, et aktsial ei ole kombeks kvartalitulemuste peale – ükskõik kas need on head või halvad – väga palju liikuda. Ilmselt on 3% tõus maksimum, mida oodata võiks. Ja kuna ettevõte teatab oma tulemused enne turu avanemist, võib juhtuda, et see mõneprotsendine tõus tehakse juba eelturul ära ning minul polegi enam midagi kaubelda.