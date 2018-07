Minust saab amatöör

Kaupleja Alex 26. juuli 2018, 16:08

Minul ja tuhandetel kauplejatel Eestis tuleb juuli lõpus vastu võtta tähtis otsus: kas olla amatöör- või profikaupleja. Mina juba langetasin otsuse – olen amatöör.

Asja taustal on Euroopa väärtpaberi- ja turuinspektsiooni ESMA otsus piirata CFDdega (Contract For Difference ehk hinnavaheleping) kauplemise riske tavakauplejatele ehk neile, keda mina amatöörideks kutsun. ESMA on tuvastanud, et paljud kauplejad kaotavad CFDdega kaubeldes raha ja seda eriti kõrge võimendusega. Seetõttu piiratakse tavatarbijate kontodel võimendust ja juurutatakse konto miinusesse mineku kaitse.

Tasub teada Kaupleja Alexi kontoseis Hetkesaldo (suletud tehingute summa kontol): 9696,72 eurot Kapital (avatud tehingute kasum/kahjum kontol): 9644,48 eurot Reaalajas ülevaate Alexi kauplemiskontost ja viimastest tehingutest leiab SIIT.

Uute reeglitega peavad CFDde maaklerid end kohandama juuli lõpuks. Minu maakler Admiral Markets läheb uutele reeglitele üle 30. juulil ehk esmaspäeval.

Amatööridel kaob suur võimendus

Tähtis on see, et need CFDde maakleri kliendid, kes oma maaklerile professionaaliks hakkamise avaldust ei esita, liigituvad automaatselt tavaklientideks. Nii et mina, kes ma otsustasin amatööriks jääda, ei pea ühtki sammu tegema – minu staatus muutub automaatselt tavakliendiks.

Mida see tähendab? Kolme peamist asja. Esiteks ei saa tavaklient tulevikus kasutada kuni suhteni 1 : 500 ulatunud võimendust. Tavakliendi võimenduse maksimumid on peamiste valuutapaaride puhul 1 : 30, teiste valuutapaaride, kulla ja peamiste indeksite puhul 1 : 20, ülejäänud toorainete ja indeksite puhul 1 : 10, aktsiate puhul 1 : 5 ja krüptovaluutade puhul 1 : 2.

Teiseks rakendub minu kontole miinusesse mineku kaitse. Kui mõni positsioon pöördub üleöö radikaalselt kaupleja vastu ja viib minema kogu kontol oleva raha, siis miinusesse konto ei lähe. Kauplejal ei tule sellise õnnetuse korral veel maaklerile raha juurde maksta.

Kolmandaks tõuseb stop out-tase – see on tase, millest alates hakkab maakler ise kaupleja positsioone sulgema. Kui seni oli see tase 30% juures tagatisest, siis uute reeglite järgi on see tavaklientidel 50%. Ehk kui kaupleja tagatis on vähenenud pooleni nõutavast, hakatakse positsioone sulgema.

Esmaspäevaks tuleb konto korrastada

Küll aga tuleb hoolega üle vaadata oma konto, kui praegu kasutatakse suuremat võimendust ja kontol on lahtisi positsioone. Kui võimendus muutub automaatselt väiksemaks, on vaja suuremat tagatist. Näiteks kui ühe WTI futuurilepingu CFD tagatis 1 : 500 võimenduse korral on 14 USA dollarit, siis 1 : 30 võimenduse korral on tagatis 700 dollarit.

1 : 500 võimendusega kaupleval ja konto positsioone ääreni täis laadinud amatööril võib praegu olla ainult murdosa tagatisest, mida tal esmaspäeval peaks kontol olema. Seega peab ta hiljemalt reedel (Admiral Marketsi puhul, teistel maakleritel võivad üleminekuks olla teised tähtajad) panema oma ülearused positsioonid kinni või kandma kontole tagatiseks rohkem raha – või paneb maakler esmaspäeval tema eest seni positsioone kinni, kuni tagatisraha piisavaks osutub.

Minul, kes ma nagunii 1 : 10 võimendusega kauplen, muutub lahtiolevatest positsioonidest (EUR/USD short, USD/JPY long, Caterpillari, Progenicsi ja Amicuse aktsiad) võimendus väiksemaks ja tagatis suuremaks vaid aktsiapositsioonide puhul. Ehk esmaspäevast arvutatakse mu aktsiapositsioonidele kaks korda suurem tagatisraha. Õnneks on mul selleks praegu vaba raha piisavalt. Need, kel pole, peaksid oma portfelli tõesti hoolikalt nädala lõpus üle vaatama.

Admiral Markets kirjeldab muudatusi üksikasjalikult ka oma kodulehel. Sealtsamast saab teada, mida peab kaupleja tegema, et professionaalse kauplejana jätkata.