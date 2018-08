Mull jätkab kasvamist

Kaupleja Alex 07. august 2018, 16:50

Kõik indeksid, aktsiahinnad, dollari kurss ja isegi toorained näivad taas suunduvat üles. Mull paisub üha ja kuigi mul sügelevad näpud juba pikemat aega ühe suurema lühikeseks müügi järele, pean end vaos hoidma. Trend on su sõber, trendi vastu minna ei tohi.

Isegi need üllatused, mis olid, olid tegelikult väikesed, nagu näiteks Facebooki ja Netflixi täitmata prognoosid. Muljet avaldasid pigem turu reaktsioonid niivõrd väikestele möödalaskudele, mitte need möödalasud ise.

USA aktsiaturul on tulemuste hooaeg peaaegu möödas – vast veel kümnendikul noteeritud ettevõtetest on oma kvartalitulemused raporteerida jäänud – ja see, et suuri üllatusi oli sel hooajal tegelikult vähe, on investorid taas enesekindlamaks muutnud.

Tasub teada Kaupleja Alexi kontoseis Hetkesaldo (suletud tehingute summa kontol): 9608,54 eurot Kapital (avatud tehingute kasum/kahjum kontol): 9624,46 eurot Reaalajas ülevaate Alexi kauplemiskontost ja viimastest tehingutest leiab SIIT.

Et elu on turuosaliste arvates ilus ja järjest ilusamaks läheb, siis hoian siiani lahti ka oma pikka positsiooni Facebookis. Kohe pärast hinna järsku kukkumist tagasipõrget ei tulnud, nüüd aga tundub olevat hilinenud taastumisralli siiski alanud. Sestap on vara veel väljuda, enne tahaks näha hinna tõusmist vähemalt 190 dollarile.

Vara olnuks tegelikult väljuda ka Berkshire Hathaway aktsiast, milles reedel positsiooni sisse võtsin. Aga eile panin ma positsioonile liikuva stopi kaks dollarit allpool hinnataset ja see pühkis mind ka enne turu sulgumist positsioonist minema.

Ma ei saa siiski kurta, sest teenisin Berkshire'i aktsiaga üle 2%. Need, kes seda aktsiat rohkem jälgivad, teiste seas ka mu sõber Toomas, kelle portfellis see on, teavad, et Berkshire on üldiselt üsna staatiline aktsia, mis naljalt üle protsendi päevas ei liigu.

Kõrge hind kui omaette väärtus

Kuna hinnad on juba jõudnud "permanentselt kõrgele tasemele", kui tsiteerida klassikuid, siis loomulikult on tekkinud ka uus mullikuulutajate ja mulli peatset lõhkemist ennustajate seltskond. Lugesin täna üsna mitu lugu sel teemal. Nende autorite peamine tees on, et seekord on mull tekkinud just tehnoloogia- ja internetiaktsiates, nende seas nii FANG (Facebook, Amazon, Netflix, Google) kui ka teised, vähemad tegijad.

Kriitikute väitel on nende hinna suhe tulusse ammu kõrgemal kui mõistlik, meenutades 2001. aasta dotcom-mulli. Kuid näiteks Goldmani strateegid tulid täna lagedale kirjatükiga, et tehnoloogiaaktsiate valuatsioon ei olevat üldse kõrge, sest teistes sektorites olevat see ka kõrge. Ja panid kogu sektorile ülekaalulise (overweight) reitingu, teisisõnu öeldes, et kasvuks on ruumi veel küll.

Ma nüüd ei tea, aga see faas, kus aktsiate kõrget hinda õigustati sellega, et teiste aktsiate hind on ka kõrge, kus enam muid argumente polnudki, meenub mulle täpselt hetkest enne dotcom-mulli lõhkemist. Oleks ma investor, siis praegu suurte plaanidega pikaks küll ei läheks.