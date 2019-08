Kaupleja Alex: suvine puhkus liiga ei tee

Suvi on täies hoos ja hetkel naudin kauplemispausi Hispaanias.

Alexi kontoseis enne positsioonide sulgemist. Foto: Kaupleja Alex

Enne puhkust sulgesin kõik avatud positsioonid ja soovitan seda ka teistele. Ei tasu jätta positsioone lahti, kui lähete puhkama või kui puudub võimalus positsioone jälgida.

Loomulikult on kahetsusväärne, et puhkus algas just enne, kui turud kukkuma hakkasid – kokku varisesid nii Ameerika indeksid kui ka Venemaa RSX. Mõlema instrumendiga olin läinud lühikeseks (müügipositsioon) ja kui oleksin oma puhkust ajastanud vähe teisiti, võiks minu tänane kauplemiskonto bilanss olla kuni 14 000 eurot. Aga oleksid ja poleksid ei maksa kauplemises midagi. Sellest hoolimata oli minu tootlus 15 protsenti, lisaks õppisin väga palju ja sain katsetada erinevaid strateegiaid. Kauplemine/spekuleerimie on minu jaoks täpselt sama nauditav kui pikaajalised investeeringud. Tänu lühikesele tsüklile toovad ideed kiiresti tulemusi ja see lisab rohkem intriige. Nautisin seda protsessi väga.

Loomulikult ilmnes minu kauplemises ka palju vigu. Näiteks jätsin tihti seadistamata stop-loss-tehingukorralduse ja enamasti läksin tehingusse turuhinnaga (market order), kuigi oleksin võinud kasutada rohkem ootel tehingukorraldust (pending order). Lisaks mõistsin, et positsioonide avamine enne tulemuste avalikustamist (näiteks ettevõtete aktsiate puhul) on suuresti sama kui panustada kasiinos ruletilauas.

Mul on hea meel, et suutsin aastaga raha teenida ja sain väga palju õpetlikke kogemusi. Tõenäoliselelt kohtume teiega juba septembris Dr. Alexander Elderi koolitusel.

Edukat kauplemist!

Kaupleja Alex