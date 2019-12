Koondamiseks valmistuv Viking Line näitas Eestis miinusmärke

Viking Line XPRSi laev esimest korda Eesti lipu all 2014. aastal. Foto: Eiko Kink

Koondamiseks valmistuva Viking Line'i majandustulemused olid eelmisel aastal Eestis võrreldes aasta varasemaga nõrgemad.

Viking Line Eesti OÜ teenis eelmisel aastal 15,01 miljoni eurose käibe juures 0,44 miljonit eurot tegevuskasumit, selgub Äripäeva Infopanka laekunud majandusaasta aruandest.

Mullusega võrreldes ettevõtte müügitulu kahanes 4,17% ja tegevuskasumi rentaablus oli 2,92% (aastane muutus -2,57 protsendipunkti).

Aruandeaasta lõpus töötas ettevõttes 74 töötajat (täistööajale taandatult) ja aastaga töötajate arv kahanes 8 võrra.

Aasta varem oli oli ettevõtte müügitulu 15,66 miljonit ja tegevuskasum 0,47 miljonit eurot.

Tulekul koondamine

Alles sel nädalal teatas Viking Line, et alustab koondamiseks läbirääkimisi ja koondamised puudutavad ka Eestit. Kõne all on kõige enam 25 töökohta. Viking Line põhjendab koondamise vajalikkust muu hulgas veebimüügi kasvuga.

Läbirääkimise all on kõik maismaa töökohad Soomes, Ahvenamaal, Rootsis, Eestis ja Saksamaal, kus on ametis kokku 635 inimest.