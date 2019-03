Norra valgustitootja teenis Eestis kopsaka kasumi

Glamoxi kasum moodustab Eestis käibest pea kolmandiku Foto: Glamox

Norra valgustitootja Glamoxi Eesti tütarfirma teenis möödunud aastal tugeva tegevuskasumi, mille rentaablus jõudis 31 protsendini.

"Tulemused olid head. Vaatamata viieprotsendilisele käibe vähenemisele paranes ettevõtte kasumlikkus läbi pideva parendamise ja protsesside optimeerimise. Seoses valuutakursside muutusega ei kaasnenud majandusaastal märkimisväärset kulu," märkis juhatuse liige Virve Jõgeva majandusaasta aruandes.

Glamox AS teenis 2018. aastal 50 miljoni eurose käibe juures 15,3 miljonit eurot tegevuskasumit. Mullusega võrreldes ettevõtte müügitulu kahanes 5 protsenti ja tegevuskasumi rentaablus oli 30,1 protsenti (aastane muutus 4,38 protsendipunkti), selgub Äripäeva Infopanka edastatud aruandest

Aasta varem oli ettevõtte müügitulu 52,37 miljonit ja tegevuskasum 15,35 miljonit eurot. Dividendideks maksti möödunud aastal 10 miljonit eurot.

AS Glamox turustab oma toodangu põhiliselt kontserni müügidivisjoni ja lepinguliste esindajate kaudu. Peamiseks turuks on Norra, kuhu läheb ligikaudu 40% toodangust, järgnevad Rootsi ning Saksa turud. Eesti turu osakaal käibest on ca 7%. Kontserniväliste kanalite kaudu müüb ettevõte Läti, Leedu ja Venemaa turule.

Aruandeaasta lõpus töötas ettevõttes 184 töötajat ja aastaga töötajate arv kasvas 3 võrra.