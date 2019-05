Operail suurendas kasumit kaks korda

Operaili äritulud kasvasid kahe protsendi võrra, ulatudes 18,5 miljoni euroni. Foto: Raul Mee

AS Operail teenis esimese kolme kuuga 2,6 miljonit eurot puhaskasumit, mida on kaks korda rohkem kui eelmise aasta samal perioodil, teatas ettevõte.

Operaili juhatuse esimehe Raul Toomsalu kinnitusel on peamiseks kasumiallikaks olnud vagunite rendi ärisuund. „Meie vagunite renditulud suurenesid eelmise aastaga võrreldes 65% ning ulatusid selle aasta esimeses kvartalis 2,9 miljoni euroni. Vagunite rendiäri kasvu aluseks on suur nõudlus ja piiratud pakkumine, mis on tõstnud rendihindu,“ selgitas Toomsalu pressiteates. Operailil on koos tütarettevõttega Operail Leasing hetkel välja renditud pea 2100 vagunit.

Ettevõtte kaubaveo mahuks kujunes esimeses kvartalis 3,6 miljonit tonni, mida on 2% võrra vähem kui eelmise aasta samal perioodil. „Oleme suutnud ületada paari aasta taguse madalseisu ning jätkanud eelmise aasta trendi raudtee kaubavedude osas,“ ütles Toomsalu. „Samas teeb muret segadus infratasudega ning nende kõrge määr võrreldes naaberriikidega, mis teeb raskeks tulevikus vajalike investeeringute tegemise.“

Eelmise aasta esimese kvartaliga võrreldes on kaubamahtudest kasvutrendi näidanud vedelad mineraalsed kütused ja väetised ning langustrendi seevastu põlevkivi ja tahked mineraalsed kütused.

Operaili aasta esimese kolme kuu äritulud kasvasid eelmise aastaga võrreldes kaks protsenti, ulatudes enam kui 18,5 miljoni euroni. Kontserni kulumieelne ärikasum ehk EBITDA oli 4,3 miljonit eurot, aasta varem 2,9 miljonit eurot.

Operail on Eesti riigile kuuluv raudtee-ettevõte, mille põhilisteks ärisuundadeks on kaubavedu, vedurite ja vagunite remont ja ehitus ning veeremi rent. Ettevõttes töötab rohkem kui 700 inimest.