TOP: Venemaa ettevõtjate suuremad ärid Eestis

Äripäev selgitas välja 111 suurimat Eestis registreeritud ettevõtet, kus on omanike seas Venemaa ettevõtjad. Edetabel on kokku pandud Äriregistrist pärineva omaniku asukohariigi tunnuse "Venemaa" alusel. Kohad tabelis on reastatud 2018. aasta esimese kvartali käibe suuruse alusel.

AS Baltic Marine Bunker on mitmel korral kuulunud ka Äripäeva koostatavatesse edetabelistesse. Näiteks 2017. aastal ilmunud Hulgikaubanduse TOPis oli ta 72. kohal. Sama aasta Eesti Edukamate Ettevõtete TOPis oli ta 396. kohal.

Esimesel kohal on Eestis tegutsevatest Venemaa firmadest selle aasta esimese kvartali käibe suuruse järgi Baltic Marine Bunker AS . Ettevõtte käive oli tänavu esimeses kvartalis ligi 22,4 mln eurot.

Edetabelis on sees ka vähemusosalusega Venemaa ettevõtjad. Edetabelis on kuvatud kõik ettevõtted, mille kvartalikäive on vähemalt 10 000 eurot.

Edetabeli teisel kohal on 17 aastat tegutsenud firma Baltliner OÜ. Firma tänavuse esimese kvartali käive oli ligi 12,7 mln eurot. Ettevõte kirjutab oma majandusaasta aruandes, et Baltliner on rahvusvaheline kontsern, mille peamisteks tegevusaladeks on paberi vahetoodete hulgimüük ja kaubavedu.

Baltliner kontserni 2017. aasta müügitulu kokku oli 53,21 mln eurot. 2017. aasta müügituludest teeniti Eestis 1,3%, ELi liikmesriikides 86,47%, väljapool ELi 12,23%. Kontserni tuludest moodustasid 98% vahetoodete hulgimüügi- ja 2% kaubaveotulud.

Ka Baltliner OÜ on figureerinud Äripäeva edetabelites. 2017. aastal ilmunud Harjumaa TOPis oli firma 49. kohal, sama aasta hulgikaubanduse TOPis 34. kohal ning Eesti Edukamate Ettevõtete TOPis 246. kohal.

Kolmandal kohal on Eestis enam kui 12 aastat tegutsenud Sillamäel asuv ning peamiselt veepuhastusfiltrite tootmisega tegelev Westaqua-Invest OÜ. Esimese kvartali käive oli firmal ligi 11 miljonit eurot.

Äripäev kajastas ettevõtte tulemusi aasta eest, kui nad esitasid seni viimase majandusaasta aruande. Seal seisis: "Nõudlus tehase toodangu järele on kõrge, toodangu põhimass realiseeritakse Venemaal, samuti Euroopas ja paljudes maailma riikides".

Ettevõtte omanikud on Joseph L Schmidt (44%), Vene ettevõte Aquaphor Marketing (19%) ning Rashid Bogdanov ja Irina Schmidt (mõlemad 11%), lisaks väikeaktsionärid. 2017. aastal ilmunud Ida-Virumaa TOPis oli firma 3. kohal. 2017. aastal ilmunud Eesti Edukamate Ettevõtete TOPis oli firma 31. kohal.

Neljandal kohal on metallisulameid tootev Mast Europe OÜ, mille tehas asub Narvas aadressil Tiigi tn 6. Ettevõtte ainus juhatuse liige on Sergey Makhov. Firma 2018. aasta esimese kvartali käive oli ligi 6,5 mln eurot. 2017. aastal moodustas juhatuse liikme tasu kokku 73 183 eurot.

MAST Europe OÜ tehases toodetakse alumiiniumisulameid ja ferrotitaani, mida saadakse peamiselt teisesest toormest ehk metallijäätmetest, kuid ümbersulatamiseks võetakse vastu ka puhast alumiiniumi. Ferrotitaani tootmine algab vanaraua- ja titaanijäätmete vastuvõtmisega. Tehase tootmismaht on kuni 12 000 tonni ferrotitaani aastas ja kuni 10 000 tonni alumiiniumisulameid aastas. Ettevõte kirjutab oma majandusaasta aruandes, et MAST Europe on käesoleval ajal suurim ferrotitaani tootja Euroopas. MAST Europe sisenes 2017. aastal ka Brasiilia turule.

Aruandest selgub ka, et MAST Europe tooteid kasutavad sellised maailmas suurimad brändid: Alcoa (Norra, Island, Hispaania), Hydro (Norra, Saksamaa), BENTELER (Norra), SAPA (Holland), Dubal / Emal (Araabia Ühendemiraadid), Hösch (Saksamaa), Rheinfelden (Saksamaa), Fondel (Suurbritannia), Interlink Metals and Chemicals AG.

Viiendal kohal on e-residendi Oleg Savanovichi ettevõtte Telexchange System OÜ, mis võitis 2017. aastal Äripäeva koostatud telekomfirmade TOPi. Firma esimese kvartali käive oli ligi 5,8 miljonit eurot.

Mullu oktoobri lõpus kirjutas Äripäev, et Telexchange System OÜ on tegutsenud Eestis kümme aastat ning pakub ettevõtetele VoIP ehk internetitelefoni teenust.

Telexchange System OÜ on oma põhilised kliendid leidnud Venemaalt, Usbekistanist, Laosest ja Ukrainast ning kinnitas mullu ilmunud loos, et on sõlminud üle 100 lepingu Euroopa ja Venemaa partneritega, kelle hulgas leidub ka suuri kõneoperaatoreid nagu Orange.

Vene ettevõtjate palgapõhise TOPi leiab siit.