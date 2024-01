Artikkel

Selgunud on Äripäeva 2023. aasta investeerimisraamatute TOP 3

Foto: Liis Treimann

Loe lähemalt, missugused kolm investeerimisraamatut meie lugejate seas eelmisel aastal enim populaarsust kogusid!

Avasta distsipliini elumuutev jõud! Juhtimiskoolitaja ja endise eriüksuslasena annab Jocko Willink konkreetsed nõuanded, kuidas nii isiklikul kui ka professionaalsel tasandil distsipliini omaksvõtuga edu saavutada.

Sergei Bogatenkov, Admirals Group: „Teekonda alustada pole kunagi liiga vara ega hilja. Vaja on vaid otsust ja plaani, et nüüd ja kohe tuleb astuda see esimene, sageli raske samm. Ja miks mitte alustada oma teekonda selle raamatu lugemisest, sest distsipliin toob vabaduse, toob edu.“

Ott Raidla, Nasdaq Tallinna börs: „Marcus Hernhag ja Arne Talving – kas tegu on müstiliste Skandinaavia miljonäridega või tavaliste Rootsi meestega, kes on jõudnud oma finantse arukalt juhtides punkti, kus nad ei pea enam raha pärast tööl käima? Marcus ja Arne on sellesse raamatusse koondanud lihtsasti mõistetavad ja väga praktilised näpunäited, kuidas meist igaüks võib finantsilise vabaduse saavutada.“

„Naabermaja miljonär“ on kirjutatud neile, kes soovivad küll finantsvabaduse poole liikuda, kuid ei suuda oma jaburate tarbimisharjumuste tõttu näha selleks mõistlikke viise. Raamatus analüüsitakse rikastele iseomaseid tunnusjooni ja käitumismustreid, mis on neid toetanud teel finantsvabaduseni. Loe ja tee järele!