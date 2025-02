Ettevõtted vajavad liidrit, kes suudab kohaneda ja meeskonda inspireerida, aga sama oluline on julgus teha raskeid otsuseid.

Näiteks kui meeskonnas on nõrk lüli, siis peab olema julgust ta minema saata – vastasel juhul saadab juht oma meeskonna tipptegijatele sõnumi, et on vastuvõetav mitte anda endast parimat, õpetab raamatu “Juhtimise mõtteviis 2.0” autor R. Michael Anderson.