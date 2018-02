Robot aitab Eesti firmal kõrgemat hinda küsida

Ain Käpp kõneles sel teemal Äripäeva korraldatud sündmusel "Best of the Best", kus tõime ühele lavale läinud aasta sündmustel parima tagasiside saanud esinejad. Oleme sealt mõned teemad juba ka kuulajateni toonud.

Näiteks E&Y partner Ranno Tingas rääkis nn kogu tõe sel aastal eestlasi tabanud maksumuutustest (seda saadet saab kuulata siit) ja Meelis Milder, Arno Kütt ja Gert Jostov rääkisid vestlusringis ettevõtjate elu muutvatest nähtustest (seda saab kuulata siit).