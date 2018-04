Hommikuprogramm. Stuudios on Juhan Lang ja Indrek Mäe

24. aprill 2018, 07:00

Äripäeva börsitoimetuse juht Juhan Lang

Kuidas säästa pankade teenustasudelt, millises majandustsükli faasis me praegu oleme, kas on aeg valmistuda krahhiks, mida on vaja teada IPOdel osalemisest ja millised ajatud põhimõtted aitavad börsidel edu saavutada?