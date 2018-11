Miks lähevad lennufirmad pankrotti? Kas Nordicat on tarvis?

Lennundusekspert Sven Kukemelk Tallinna Lennujaamas. Foto: Liis Treimann

Seekordne Äripäeva raadiosaade „Globaalne pilk“ rääkis lennundusest. Uurisime, miks on lennufirmad läinud pankrotti ja mida tähendavad lennunduses viimastel aastatel sagenenud konsolideerumised.

Samuti rääkisime odavlennufirmade ärimudelist ning sellest, miks Norwegian on otsustanud, et üle ookeani lendamine pole jätkusuutlik. Saate teises osas keskendusime aga Eesti lennuturule ning selle väljakutsetele. Otsisime vastuseid küsimustele, kas Nordicat on tarvis ning mis siis juhtuks, kui Nordicat enam poleks? Kas odavlennufirmasid tasub Tallinna lennujaamal peljata?

Saates oli külas Nordica äriarenduse endine juht ning lennundusentusiast Sven Kukemelk. Saadet juhtis Äripäeva ajakirjanik Pille Ivask.

