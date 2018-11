Kas kohtureformi on vaja ja mida see kaasa tooks?

Selle nädala „Poliitikute töölaud“ lahkab EKRE valimislubadust viia läbi kohtureform. Nimelt on EKRE eesootavatel valimistel võtnud üheks oma põhifookuseks justiitsreformi, kuna erakonna hinnangul on praegune kohtusüsteem kergelt öeldes mäda – prokuratuur on kontrollimatu, süsteem on korruptiivne ja kodanikke represseeriv.

Endine kohtunik ja praegune poliitik, SDE liige Helve Särgava (vasakul) ning juristist EKRE korruptsioonivastase toimkonna juhataja Kert Kingo vaidlesid saates selle üle, kas kohtunikke pea Foto: Liis Treimann

Stuudios tutvustab kohtureformi jurist ja EKRE korruptsioonivastase toimkonna juht Kert Kingo ning seda kommenteerib endine kohtunik Helve Särgava, kes kuulub nüüd Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda. Saadet juhib ajakirjanik Eliisa Matsalu.