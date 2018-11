Bitcoin ajas ajakirjanikud vaidlema

Kõige enam tekitas saatekülaliste vahel vaidlust krüptoraha teema. Foto: RITCHIE B. TONGO, EPA

Äripäeva ajakirjanikud jäid tänases „Äripäev eetris“ saates eri meelt, mida arvata krüptoturu suurest kõikuvusest ja selle väärtusest.

Raadiosaates võeti kokku lõppeva nädala kuumimad teemad: räägiti Eesti edukaimatest ettevõtetest, suurtest tehingutest ja suurtest projektidest. Arutati, mis toimub Soomes ja kuidas see meid mõjutab ning lõpetuseks heideti pilk krüptoärisse ja selle reguleerimisse. Viimases teemas jäid ajakirjanikud tugevalt eri meelt, kõlas ka seisukoht, et Eesti regulaatorid on liiga rumalad, et taibata krüptoäri korralikult valvata.

Saates osalesid Äripäeva uudistetoimetuse juht Viivika Rõuk, uudistetoimetuse ajakirjanik Jaanus Vogelberg ja arvamustoimetuse juht Erki Varma.