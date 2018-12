Mis muutub 1. jaanuarist töötervishoiu seaduses?

Eversheds Sutherland Ots & Co partner ja tööõiguse suuna juht ja vandeadvokaat Tambet Toomela ning Personaliuudiste juht Helen Kõrgesaar. Foto: Äripäev

Nagu enamasti ikka, toob uus aasta ka tänavu kaasa hulgaliselt seadusemuudatusi, millest osa puudutab töötervishoiu ja tööohutusega seonduvat.

Äripäeva raadio seekordses saates "Töö ja palk" on külas Eversheds Sutherland Ots & Co partner ja tööõiguse suuna juht ning vandeadvokaat Tambet Toomela, kes selgitab kuulajaile, missuguseid muudatusi on oodata töötervishoiu ja tööohutuse seaduses ning mida need toovad kaasa nii töötajale kui ka tööandjale.

Saadet juhib Äripäeva Personaliuudiste juht Helen Kõrgesaar.