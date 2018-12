Petukirjad on saavutanud uue taseme

Kui varem olid pahalaste sihtmärgid suured ettevõtted, siis nüüd pole enam vahet, kui suur on ettevõte. "Kui ettevõte on nõus maksma kas või paarsada eurot, siis ka see on raha," ütles Telia ärikliendi üksuse direktor Tarmo Kärsna Äripäev raadio hommikuprogrammis.

Viimase aasta jooksul on Eestis levivad petukirjad muutunud raskemini eristatavaks. Foto: Raul Mee

Kärsna sõnul on õngitsuskirjad arenenud viimase aastaga väga kiiresti. Kui varem olid kirjad tundmatult aadressilt ja enamasti tõlgitud kehvalt eesti keelde, siis nüüd on kirjad keeleliselt märksa kvaliteetsemad ja kirja saatjana näidatakse enamasti kolleegi nime.

Lisaks selgitas Kärsna uut trendi, kuidas ettevõtteid tahetakse petta, ja jagas kuulajatele soovitusi, kuidas ennast ja ettevõtet paremini kaitsta küberkurjategijate vastu. Kolme viisi pahalastega võitlemiseks kuuleb pikemalt hommikuprogrammist. Intervjuud Tarmo Kärsnaga saab kuulata alates 29:00.

Stuudiosse jõudis ka Ain Aaviksoo, kellest sai küberturvalisuse ettevõtte Guardtime juht. Varem pidas ta sotsiaalministeeriumi e-teenuste arengu ja innovatsiooni asekantsleri ametit ning viimased kaks kuud töötas Guardtime'is meditsiinivaldkonna juhina. Uurisime tema plaane ja seda, milliseid plokiahela tehnoloogial põhinevaid lahendusi ettevõtte arendab. Intervjuud Ain Aaviksooga saab kuulata alates 18:36.

Lisaks käis stuudios Miltton Eesti juhtivpartner Annika Arras, kes tuli rääkima hiljutisest äritehingust: Põhjamaade ärinõustamisettevõte Miltton Grupp omandas 95% osaluse Kristi Liiva kommunikatsioonibüroos JLP. Küsisime, mida tähendab kahe kommunikatsioonibüroo ühinemine ning mis toimub kommunikatsiooni- ja reklaamiturul Eestis. Intervjuud Annika Arrasega saab kuulata alates 40:20.

