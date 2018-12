Milline äri on ilma riskideta?

Transpordi teemade üle arutlesid saates "Kuum tool" Kadri Simson (Keskerakond) ja Pirko Konsa (Eesti 200). Foto: Andras Kralla

Saates "Kuum Tool" räägiti seekord peamiselt transpordist. Stuudiosse olid selleks külla kutsutud pädevad inimesed - majandus- ja taristuminister Kadri Simson ja Eesti 200 varivalitsuse transpordireformi minister Pirko Konsa.

Esmalt oli kõne all Venemaal hiljuti aset leidnud rongiõnnetus, milles idanaabrid süüdistavad majandusministeeriumi alla kuuluva riigifirma Operail halba tööd vagunite remontimisel. Simsoni sõnul räägivad faktid eestlaste kasuks.

"Tõsi on see, et Venemaal juhtus rongiõnnetus. Kohe, kui õnnetus juhtus, saatis Operail oma spetsialistid koha peale ja nad tuvastasid, et Operaili vagun ei olnud mitte esimene, mis lõigul maha sõitis. Tehniliselt peaks meil olema kõik argumendid. Sellel vaidlusel on vähem poliitilist tausta," märkis Simson.

Kas võiks aga juhtunu mõjutada Operaili teist äri ehk vagunite renti? Operail ostab nimelt Venemaa tehastest vaguneid, mida siis edasi rendib. Seda peavad palju väga riskantseks ärimudeliks. Simsoni sõnul läheb Operailil igati hästi.

"See teine ärisuund on küll valdavalt samal rööpmelaiusel, aga sihtturuks ei ole Venemaa. See äri on väga hästi käima läinud. Sel aastal näitavad esimesed 11 kuud väga ilusat kasuminumbrit," lubas Simson. Aga kuidas on riskidega? "Milline äri on ilma riskideta maailmas," naeris minister.

Pirko Konsa sõnul tuleb mõelda Operaili osalise erastamise peale. "Riigiettevõte võiks börsilt kaasata kapitali ja olla sellega konkurentsivõimelisem pluss läbipaistvam. Võibolla on siis ka vähem emotsionaalseid vaidlusi, kas riik peaks sellise äriga tegelema."

Saatesse mahtus aga veel hulk teemasid - Rail Balticu ja Tallinna-Helsingi tunneli tulevik, kaubalaevade Eesti lipu alla toomine, Eesti Teede erastamata jätmine ja ka üks oluline päevapoliitiline teema - Vabaduse väljakul ÜRO rändeleppe vastasel meeleavaldusel toimunud rüselus. Saatejuht on Jaanus Vogelberg.