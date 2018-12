Psühhopaadid meie igapäevaelus

Saates "Juhtimislabor" räägib koolitaja Jaanus Kangur sellest, kuidas kõrge psühhopaatiatasemega inimesi ehk sotsiaalseid kiskjaid ära tunda ja nendega ennast säästes suhelda. Foto: Andres Haabu

Psühhopaatiat käsitletakse tänapäeval skaalana ning see tähendab, et igaühes meist on veidi psühhopaati. Keskmisest kõrgema psühhopaatiatasemega inimeste suhtes tuleks aga olla tähelepanelik ning uuringud näitavad, et juhtide seas on selliseid inimesi tavalisest rohkem.

Saates räägib koolitaja Jaanus Kangur sellest, kuidas kõrge psühhopaatiatasemega inimesi ehk sotsiaalseid kiskjaid ära tunda ja nendega ennast säästes suhelda.

Eetris kõlav ettekanne on salvestatud 12. septembril toimunud Juhtimislabori seminaril.

Samal teemal: Robert Sutton, „Kuidas mölakatega toime tulla“.