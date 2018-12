Haigekassa 2019. aasta märksõnaks on ennetus

Tervisesaates on juttu haigekassa 2019. aasta plaanidest ja olulisemateks märksõnadeks on terviseedendus ning uued soodusravimid. Külas on avalike suhete ja tervise edenduse osakonna spetsialist Taisi Kõiv ning Argo Aug, kes on ravimite ja meditsiiniseadmete osakonna peaspetsialist. Foto: Eesti Haigekassa