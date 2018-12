Riigi silmis on iga kodanik justkui kurjategija

Eesti Inimõiguste Keskuse juhataja Kari Käsper ütleb, et riigil ei oleks vaja koguda andmeid kõikide inimeste kohta igaks juhuks. Foto: Tairo Lutter/Scanpix

Riik kohustab sideettevõtjaid säilitama aasta jooksul inimeste kohta erinevaid andmeid, isegi, kui selleks pole ühtegi tegelikku põhjust. „See on absurdne ja õõvastav,“ ütles Eesti Inimõiguste Keskuse juhata Kari Käsper.

Sideettevõtted on kohustatud säilitama andmeid näiteks mobiili asukoha ja selle kohta, kellega on telefonitsi suheldud. Neid andmeid hoiavad küll teenusepakkujad ise, aga riigil ja teistel on neile andmetele üpris lihtne ligi pääseda.

Käsper rääkis täna hommikuprogrammis, et selline kohustus on tegelikult inimõiguste vastane ja riigil ei oleks vaja koguda andmeid kõikide inimeste kohta igaks juhuks, justkui oleks riigi silmis iga kodanik kurjategija. „Muidugi tohib koguda andmeid inimeste kohta, kelle suhtes on mingi kahtlus või kes on seotud kuritegevusega,“ lisas Käsper.

Ta märkis, et on täiesti läbipaistmatu, kuidas riik andmeid kasutab. „Oleme küsinud sideettevõtjatelt, prokuratuurilt, PPAlt - keegi ei pea statistikat. Seega me ei tea statistikat. Kõige rohkem teame seda, palju on andnud kohtud lubasid pealtkuulamisteks, kuid see on teine teema,“ ütles ta.

Käsper rääkis hommikuprogrammis, milliseid jälitustegevusi ja inimõiguste rikkumisi tehakse Eestis veel.

