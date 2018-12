Delovõje Vedomosti uus peatoimetaja on Polina Volkova

Stuudios on Delovõje Vedomosti endine peatoimetaja Alyona Stadnik, kes juhtis toimetust kaks viimast aastat, ja uus peatoimetaja Polina Volkova. Foto: Äripäev

Selle aasta viimane saade on eriline, sest stuudios on Delovõje Vedomosti endine peatoimetaja Alyona Stadnik, kes juhtis toimetust kaks viimast aastat, ja uus peatoimetaja Polina Volkova. Stadnik, kes on hästi tuttav ka Äripäeva lugejatele ning Äripäeva raadio kuulajatele, läheb emapuhkusele.

Uus peatoimetaja on alates 2013. aastast töötanud Delovõje Vedomostis toimetaja ja reporterina ning alates 2017. aastast ETV+ uuriva saate "Insight" ajakirjanikuna. Volkova on lõpetanud Tartu Ülikooli bakalaureuseõppe ajakirjanduse ja suhtekorralduse erialal ning magistrantuuri kommunikatsioonijuhtimise erialal.

Saates tuleb juttu sellest, miks on vene meedia oluline Eestis. Kuidas vähendada lõhet eestlaste ja venelaste vahel? Mis on Delovõje Vedomosti missioon Eestis? Mis on Alyona Stadniku entusiasmi saladus ja mis on kahe peatoimetaja suuremad saavutused?