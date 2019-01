Nutikas ärianalüütika on ettevõtte kasvu ja tootlikkuse allikas

Andmed on liiga kallis vara, et neid ainult serveris puhkeasendis hoida või mineviku aruandluseks kasutada. Ärianalüütikast räägib statistikaameti peadirektori asetäitja Andres Kukke. Foto: Andras Kralla

Kujuta ette, et oled hobusekasvataja ja üks hobune paneb aedikust plehku. Kas tahaksid sellest teada saada kohe või järgmise kuu 10. kuupäeval? Vastus on ilmselge. Täna on aga olukord selline, et kõige olulisem info jõuab juhtideni viibimisega, mõnes tagasivaatavas aruandes või koosolekul.

Saatejuht on Keit Ausner.