Kõik võrku ühendatud seadmed on turvarisk

Turvarisk ei tulene ainult Hiina kaameratest. Foto: Reuters/Scanpix Jaga pilti:

Iga seadmega, olgu see Hiinast või mujalt, käib kaasas turvarisk, rääkis RapidSecurity juhatuse esimees Vallo Põldma Äripäeva hommikuprogrammis.

Võib osta ka Hiina kaameraid, kuid seljuhul peab ka it-süsteemid ettevõttes üle vaatama, rääkis Põldma. Hiina kaamerad on praegu kasutusel nii politseis, Eesti Energias ning kohalikes omavalitsustest. Turvalisemate kaamerate ostuhind on aga kallim. „Ma ei ütle, et neid ei või osta, aga siis ühe käega on odav, teise käega on kallis,“ ütles Põldma ning lisas, et odavama kaamera puhul peab jällegi it-süsteemi investeerima.

Parema turvalisuse jaoks on Põldmal lihtsad soovitused: investeerige it valdkonda ning vahetage seadmete tehaseparoolid uute ja turvaliste vastu.

Miks Hiina seadmed endast turvariski kujutada võivad, saab kuulata Äripäeva Hommikuprogrammist.