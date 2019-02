Ehitussektorist tasub ka tulevikus oodata volatiilseid tulemusi

Kuna ehitussektoris moodustavad kaks suuremat tegijat napi 20 protsenti turust, võib ühe objekti või aasta õnnestumine või ebaõnnestumine mõjutada oluliselt tulemust, rääkis Nordeconi juhatuse esimees Gerd Müller Äripäeva hommikuprogrammis.

Ehitussektorit pitsitab töökäte puudus ning kasvavad sisendhinnad. Foto: Andras Kralla Jaga pilti:

Eile teatas ehitusettevõte Nordecon investorite jaoks positiivsed tulemused. „Jah, meil oli tegev ja hea aasta ja võibolla 2017 oli pigem tõeline ebaõnnestumine. Kindlasti ma ei saa lubada, et me niisugust kasvu suudame säilitada,“ ütles Müller, viidates viimases kvartalis hüppeliselt kasvanud kasumile.

Käibe ühe protsendiline kahanemine oli ettevõtte juhi sõnul samas täiesti teadlik valik. Ettevõtte fookuses on kasumlikkus, samas Müller nendib, et tihedas konkurentsis on objekte valida raske. „Kuid meil ei ole põhjust ka võtta silmad kinni riske, kui me ei tea, kuidas neid maandada,“ tõdes Müller.

Lepingute portfelli osas on Müller optimistlik. „Meil on juhtunud paratamatult selline asi, et mitmed tööd, mis me oleme saanud ei ole jõudnud fikseeringusse tavapärase aja jooksul. Me oleme tegelikult nüüd esimese kuue nädala jooksul jõudnud oma teostamata tööde mahuga täpselt sinna, kus olime ka 2017 lõpus,“ rääkis Müller ning lisas, et mahu osas ta muret ei näe.

