Tulevikuamet: sourcer. Kes ta on ja milleks mul teda vaja on?

Veriffi värske värbamisjuht Kristiine Kukk tutvustab, kes on sourcer ja miks selline inimene peaks tiimis kindlasti olema. Foto: Liisi Matvere Jaga pilti:

Seekordne saade teeb sissevaate möödunud nädalal toimunud personalitöö aastakonverentsi. Konverents keskendus tulevikutööle ning kuulamiseks oleme välja valinud kaks ettekannet. Saate esimeses pooles tutvustab Veriffi värske värbamisjuht Kristiine Kukk, kes on sourcer ja miks selline inimene peaks tiimis kindlasti olema.

Advokaadibüroo Eversheds Sutherland Ots ja Co partner ja vandeadvokaat Tambet Toomela räägib saate teises pooles, mis on tööstress ja missugune on tööandja vastutus töötaja vaimse tervise kaitsel.