Segadus tööaja arvestuse üle võib tulla ootamatust kohast

Kevad paistab juba nurga tagant ning see tähendab ka seda, et paljud töötajad vajavad oma tudengipõlve lõpetamiseks täiendavat aega õppele pühendumiseks. Seetõttu kõnelesime saate teises pooles ka sellest, mida arvestada nii tööandja kui ka töötaja vaatest õppepuhkust planeerides. Foto: Kristjan Teedema, Tartu Postimees/Scanpix Jaga pilti:

Saates "Kasvukursil" räägime töösuhetest, nii õigustest kui ka kohustustest tööaja planeerimisel.

Kõneleme sellest, kui teadlikud on keskmine ettevõtja ja töötaja ning millised ebakõlad võivad tekkida omavahelistes suhetes – näiteks kas tööandja suvepäevad lähevad tööaja hulka või mitte? Mis soovitusi jagada ettevõttele, kelle töötajate seas on hulgaliselt tudengeid ning seega tulemas õppepuhkuste laine?

Samuti puudutame sotsiaalministeeriumis küpsevat väljatöötamiskavatsust ning nende ettepanekuid töösuhete regulatsioonide muutmises ehk kui mõistlikud need on. Nimelt on ministeerium välja pakkunud, et muuta töölepinguseadust praegusest märgatavalt paindlikumaks, et see käiks kaasas tehnoloogia arengu ja inimeste muutuva elustiiliga.

Ettepanekuid on laias laastus neli – laiendada tähtajaliste töölepingute kasutusvõimalusi, leppida omavahel kokku miinimum-maksimum töötunde, valida paindlikumalt töötamise aega ja anda kaugtöö korral töökeskkonna eest vastutus rohkem töötajale.

Saates on külas Grant Thornton Balticu juhtiv õigusnõustaja Kristel Tiits ning kliendikogemuse juht Terje Liiv. Saatejuht on Priit Pokk.

