Auto gaasiseade - mõistliku kulu eest rohelisem alternatiiv

"Sisuturundussaates" on külas Gaznet OÜ juhatuse liige Kristjan Relvik. Foto: Andres Haabu

Mis vahe on CNG- ja LPG-gaasil, kuidas neid valmistatakse, mis mõjutab gaasiseadmega auto hooldus- ja remondikulusid, millises seisus on auto gaasiseadmete kontroll Eestis, kuidas kalkuleerida gaasiseadme sobivust autole, mis on levinumad müüdid seoses auto gaasiseadmega?

"Sisuturundussaates" on külas Gaznet OÜ juhatuse liige Kristjan Relvik.

Saatejuht on Andres Panksepp.