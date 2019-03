Tallinki tulevikust ja töötajate värbamisest

Tallinki juht Paavo Nõgene tõi välja, et Tallink müüs hiljuti kaks laeva, mis tähendab, et varem välja prahitud kolme laeva asemel oli neil neid nüüd üks. „See vähendas meie tulusid 10 miljoni euro võrra,“ sõnas Tallinki juht. „Kui liidame kahjud kokku, annab see ligi 27 miljonit eurot – selles olukorras puhaskasumi vähenemine kõigest 6 miljoni euro võrra näitab, et Tallinki meeskond tegi väga head tööd, toomaks välja tulemuse, mis meid minimaalseltki rahuldaks.“ Foto: Andras Kralla