Jaak Roosaare tutvustab lollikindlat investeeringut

Investor Jaak Roosaare Foto: Raul Mee

Värskes "Investor Toomase" raadiosaates tutvustab investor Jaak Roosaare enda üht lemmikaktsiat – Berkshire Hathawayd, mis on ka investor Toomase portfellis.

Ajaloo jooksul on Berkshire pakkunud investoritele suurepärast tootlust. Saatest saab kuulda, kuidas see on õnnestunud, mis võib saada tulevikus ning mis riskid ettevõttega kaasnevad.

Ettekanne on lindistatud raamatu "Narratiiv ja numbrid" esitlusel.

Kuula värsker "Investor Toomase" raadiosaadet Äripäeva podcastid'e keskkonnast siit.