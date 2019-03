Nanovabrik Tallinna külje all ning Baltika suurim juhtimisviga

Juba järgmisel aastal tõotab kerkida Tallinna külje alla Eesti enda autotehas. Foto: INTS KALNINS, Reuters/Scanpix

Teisipäevases hommikuprogrammis käis külas Eestis toodetava elektriauto Nobe looja Roman Muljar, kes tutvustas ettevõtte tulevikuplaane.

Nimelt on Nobel plaanis rajada Eestisse autovabrik, mis toodaks 2000 autot aastas. Tööle peaks asuma 30–40 inimest ning 15 robotit. Esimesi Nobesid võiks Tallinna vahel vuramas näha juba üsna pea. „Ma arvan, et me saame esimese registreeritud siin mais-juunis. Praegu räägime ka laulu-tantsupeo komiteega läbi, et Nobest tuleks tõrviku vedaja,“ lausus Muljar. Intervjuud on võimalik eraldi lugeda siit.

Lisaks kõlas hommikuprogrammis intervjuu Baltika Groupi juhi Meelis Milderiga, kes rääkis, milline on ettevõtte suurim eelis konkurentide ees, mis on tema suurim juhtimisviga, kuidas tarbijate ostukäitumist mõjutab tootmise kolimine Türki ja millal ta viimati mõtles, kas jätkata ettevõtte juhina või mitte.

Kõnelesime ka sellest, millist rolli mängib Soome turistide vähenemisel põlvkondade vahetumine.

