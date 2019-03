Odessa – stiilne nagu šampanja

Mis ajalehte lugeda Odessas, teab Odessa-entusiast Raivo Raidam. Foto: Äripäev

Saates "Reisiklass" keskendutakse iga kord konkreetsele sihtkohale, kõigepealt Odessale.

Mis ajalehte seal lugeda, kes on odessiidid, kuidas on omavahel seotud peatänav Deribassovskaja ja Hose de Ribas, kuhu kadus Potjomkini trepi kaheksa astet, miks on linna all katakombid, kas 1896. aastal rajatud šampanjatehas veel tegutseb, kui sarnane on Ukraina ja Eesti ärikultuur ning kui palju on viisakas restoranis jootraha jätta?

Stuudios on Odessa-entusiast Raivo Raidam.

Saatejuht on Andres Panksepp.

Saadet toetab Nordica.