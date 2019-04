Kuidas hoida ideid ja kogemusi ettevõttes, kui inimesed vahetuvad?

Kiire tööjõu liikumise ajastul tuleb silmas pidada, kuidas mitte kaotada oma ettevõtte ideid ja kogemusi. Sel teemal jagab saates "Argumenteeritud juhtimine" nippe Rait Matiisen ettevõttest Manpower.

Lisaks räägitakse argumentide kaardistamisest müügis, värbamises ja koostööpartnerite leidmisel. Manpoweri kogemus ütleb, et oma väidete tõestamine näidete ja faktidega teeb lööklausetest tugevad argumendid ning see loob uuel positsioonil alustavatele inimestele kindlama jalgealuse.

Kuidas need argumendid kokku saada? Milline on siin juhi roll? See selgub saates, kus vestlevad Rait Matiisen ja saatejuht Siim Vahtrus. Saade valmib koostöös SpeakSmartiga.

Kuula värsket "Argumenteeritud juhtimise" saadet Äripäeva raadio podcastid'e keskkonnast siit.