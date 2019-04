Kuidas leida rahulikku und pakkuvad aktsiad?

Kuidas leida pikaajalist tootlust pakkuvaid aktsiaid? Foto: Andras Kralla

Ben Graham rääkis juba 70 aastat tagasi, et aktsiaturg on pikas perspektiivis kaalumismasin. Võtmetähtsusega on seejuures järjepidevus, kannatlikkus ning emotsioonide kontrolli all hoidmine.

Kõige paremini pidavat töötama sellised aktsiaportfellid, mille omanik on need unustanud.