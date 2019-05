Mis tööohutusnõuded tunduvad absurdsed?

Mis tööohutusnõuded on Kirill Gorškovi arvates vajalikud ning mis tunduvad absurdsetena? Mis on kõige tõsisemad rikkumised, mida tehakse energeetikas ja tööstuses? Kuulake saates "Delovõje ljudi" Foto: erakogu

Saate "Delovõje ljudi" külaline on Kirill Gorškov, kes on töötanud metallitööstusettevõttes ja energeetikaettevõttes tööohutuspetsialistina. Ta selgitab, miks on tööohutus oluline.

Tihtipeale ei saa ettevõtte juhtkond aru, miks tööohutus on oluline – mitte ainult töötajatele, vaid ka ettevõttele endile. Gorškovi jaoks on aga tööohutus südameasi ning peamiseks väljakutseks peab ta inimeste mentaliteedi ning oma ellu ja tervisesse suhtumise muutmist.

Mis tööohutusnõuded on Kirilli arvates vajalikud ning mis tunduvad absurdsetena? Mis on kõige tõsisemad rikkumised, mida tehakse energeetikas ja tööstuses? Kuidas ta ise leevendab tööstressi?

Saadet juhib Polina Volkova.