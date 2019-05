Kas e-riigi kuvand aitab ekspordile kaasa?

Paneelarutelu „Eksport“, suurel ekraanil FRFoodsi suuromanik Indrek Kasela. Foto: Kaarel Langemets/EAS

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, Swedbank ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoda korraldasid aprillis ekspordikonverentsi „Made in Estonia“.

Pakume teile saates "Lavajutud" kuulamiseks paneelarutelu „Eksport“. Laval on Indrek Kasela (PRFoods/Kellybar OÜ), Triin Kask (Nevercode OÜ), Kristjan Kõljalg (PMT OÜ), Jaan Vainult (Printon AS) ja Viljar Lubi (majandus-ja kommunikatsiooniministeerium). Moderaator on Marii Karell (Geenius Meedia OÜ).

Kuulake saadet: