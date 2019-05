Kas Eesti-suuruses riigis on kohta kahele automessile?

Autosõpradest saatejuhid Hindrek Männik ja Tõnu Tramm ning Sõidame! automessi infojuht Raiko Ausmees Tallinna lauluväljakul toimunud messil.

Seekord on lisaks autosõpradest saatejuhtidele Hindrek Männikule ja Tõnu Trammile stuudios eelmisel nädalavahetusel Tallinna lauluväljakul toimunud Sõidame! automessi infojuht Raiko Ausmees.

Saatest saab teada, kas aina internetiseeruvas maailmas on kohta klassikalisele automessile, kas kaks automessi väikeses Eestis on palju või vähe, mis fenomen saadab Toyotat, mis on vahepeal turuliidriks kerkinud Škoda taas absoluutsest müügitabeli tipust kõrvale lükanud ja paljust muust.

Saatejuht on Tõnu Tramm.

Saadet toetab Vianori autokeskus.

Kuulake saadet: