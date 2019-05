Vähene tööjõud morjendab välisinvestoreid

Saksa-Balti Kaubanduskoja Eesti büroo juht Tarmo Mutso (paremal) näeb uuringust, et probleemid tööjõuga pärsivad välisinvestorite optimismi. Foto: Andres Haabu

Eestis olevad välisinvestorid näevad tulevikuväljavaateid hinnates suure probleemina siinset tööjõudu, selgitas Saksa-Balti Kaubanduskoja Eesti büroo juht Tarmo Mutso Äripäeva raadio hommikuprogrammis 16 Euroopa riigis tehtud konjunktuuriuuringu tulemusi.

Mutso sõnul näevad praegused investorid, et neil ei ole enam võimalik kasvada. "Neil tuleb paratamatult ära öelda juba uusi tellimusi, sest neil pole tööjõudu uute tellimuste vastuvõtmiseks," ütles Mutso. Ta lisas, et Eestile teeb teiste riikidega konkureerimise ka raskemaks kehvem tööjõukulude efektiivsus.

Mutso sõnul pooldas Eesti vastajatest odavtööjõu reguleerimise lihtsustamist 70 protsenti, Lätis oli suurusjärk 50 ja Leedus 90 protsenti. Samas on tööjõupuudus ja palgasurve olulisel kohal ka teistes Kesk- ja Ida-Euroopa riikides, lisas kaubanduskoja esindaja.

Mutso märkis, et Balti riikide võrdluses on Leedul juba suurema rahvaarvu tõttu eelis meelitada neid investeeringuid, mis vajavad suurt hulka tööjõudu. "Leedu on saanud endale viimastel aastatel mahukaid investeeringuid, ühe tehase puhul on tulnud töökohti 1000, teise puhul 2000," ütles ta.

Koja läbiviidud uuringu järgi on Baltimaade välisinvestorite optimism Lätis ja Leedus suurem kui Eestis, kui arvestada tulevikuväljavaateid. Samas tõi Mutso esile, et Kesk- ja Ida-Euroopa 16 riigis tehtud uuringust paistis Eesti esimest korda silma sellega, et on praegu välisinvestorite silmis kõige atraktiivsem sihtkoht, edestades viimaste aastate menukamaid riike Tšehhit ja Poolat.

