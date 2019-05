Kas tuumalobi viib jaamani?

Saate "Globaalne pilk" külaline on Keemilise Bioloogia ja Füüsika Instituudi vanemteadur Andi Hektor. Foto: Liis Treimann

Viimasel paaril kuul on Eesti meediasse tasapisi hiilinud jutt tuumajaama vajalikkusest. Räägitakse, et ehitada võiks neljanda generatsiooni väikse tuumajaama, mis põhineks sulasoolade tehnoloogial. Mida see tähendab ja mis on selle ohud? Kuidas hoiustada aga tuumajäätmeid?

Neile ja paljudele teistele tuumajaamaga seotud küsimustele leiame vastused saates "Globaalne pilk".

Saatekülaline on Keemilise Bioloogia ja Füüsika Instituudi vanemteadur Andi Hektor.

Saadet juhib Äripäeva ajakirjanik Pille Ivask.

Kuulake saadet: