Tallink näitab investoritele ohumärke

Foto: Andras Kralla

Kuigi Tallinki esimese kvartali värskete tulemuste järgi teenis börsifirma kahjumit, on see siiski tavapärane hooajalisuse tõttu, ütles Äripäeva börsitoimetuse ajakirjanik Indrek Mäe Äripäeva raadio hommikuprogrammis. Samas lisas ta, et Tallinki puhul on teatavaid ohukohti märgata.

"Soome turistide arv on hakanud kahanema ja tuleb hakata vaatama muudesse suundadesse. Üks suund on Hiina," ütles Mäe. Ta viitas ka vahetusele ettevõtte juhtkonnas, kuhu viimati lisandus Tallinna lennujaama juhi kohalt Piret Mürk-Dubout, kes peab koos Paavo Nõgenega (Tallinki juht – toim) hakkama välja mõtlema turundusplaani ettevõtte reklaamimiseks Aasias ja kuidas parandada pardateenuseid.

Mäe märkis ära ka pankade hinnasihid, mille järgi Tallinki aktsia kaupleb praegu õiglases hinnavahemikus ja tõusupotentsiaali justkui ei oleks. Samas tõi ta välja börsifirma dividendipoliitika, mille investorid hindavad heaks: 5 senti dividendi aktsia kohta ja 7 senti aktsiakapitali vähendamist peaks praeguse seisuga andma dividenditootlust ligi 10 protsenti või enamgi.

Lisaks lahkas Mäe stuudios Eesti ehitussektoris tegutsevate Merko ja Nordeconi tulemusi. Milliseid probleeme ehitussektor tunnetab, saab kuulata pikemalt hommikuprogrammist.

Hommikuprogrammi vedasid Madis Aesma ja Ken Rohelaan.

