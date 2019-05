Kristi Saare ja Tauri Alase võistlus miljoni eurose portfellini

Investeerimisraadio vedajad Tauri Alas ja Kristi Saare. Foto: Andres Haabu

Investor Toomase tunnis on külas investorid Kristi Saare ja Tauri Alas. Ligi kuueaastase investeerimiskarjääri jooksul on kasvanud nende portfellid ning hulljulgemaks on muutunud eesmärgid. Nad nendivad samas, et finantsvabaduse saavutamisega kiire enam pole.

Uurime, kuidas on muutunud nende investeerimisteekond, millised on järgmised eesmärgid, kuhu Kristi Saare ja Tauri Alas praegu investeerivad, kuidas nad mõtlevad iduinvesteeringutele, milliseid investeeringuid nad Investor Toomasele soovitaksid ning palju muud.

Saadet juhib Kaspar Allik.