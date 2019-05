Moest meeste moodi: kuidas hooldada ülikonda

Saates on külas Baltmani kollektsioonijuht-peadisainer Aivar Antonio Lätt, kes räägib saates, kuidas õigesti ülikonda puhastada, millised on nipid, mida tuleb tähele panna ülikonna puhastuse juures, miks ei või ühte ja sama ülikonda igapäev kanda, Kui tihti tuleks ülikond uue vastu välja vahetada. Saatejuht on Jana Vainola.

Saadet kuula siit: https://raadio.aripaev.ee/episood/kuidas-hooldada-ulikonda