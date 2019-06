Investor Toomase tund: kui turgudelt haihtub raha

Kui turgudel on valitsev punane värv. Foto: GREG BAKER / AFP

Tänases investor Toomase tunnis on luubi all Toomase möödunud kuu tulemused. Üle ega ümber ei saa me ka pommuudisest, mille kohaselt ostab LHV Danske eraisikute laenuportfelli.

Vaatame veel otsa Swedbanki, Danske ja Tesla aktsiate käekäigule, turgude langusele ning viimastele arengutele USA ja Hiina vahelises kaubandussõjas.

Stuudios on börsitoimetuse ajakirjanikud Anu Lill, Liina Laks, Kaspar Allik ja Indrek Mäe.