Suulised kokkulepped on riskantsed

Saate "Triniti eetris" külaline on Advokaadibüroo Triniti partner Villu Otsmann. Foto: Meeli Küttim

Saates "Triniti eetris" tuleb juttu advokaatide ja klientide vahel tekkivatest konfliktidest. Mis on nende konfliktide põhjused ning kui sageli võib Eestis juhtuda, et enda vara advokaadi nimele kirjutades avastab ettevõtja ühel päeval, et on ilma nii oma varast kui ka advokaadist, selgub saates.

Saate külaline on Advokaadibüroo Triniti partner Villu Otsmann, keda küsitleb Aivar Hundimägi.

Saadet toetab Triniti.

Kuulake saadet siit: