Trendikad aknakatted Veepisarast

Saates anname nõu ja soovitusi, milliseid aknakatteid pakub Veepisar. Millised aknakatted peavad olema akendel ees, et toas palavaks ei läheks? Mida teha, kui eramul on erikujulised aknad? Ja millised on aknakatete trendid.

Saate külaliseks on Veepisar jaemüügijuht Ester Jõesaar.

Saatejuht Jana Vainola.

Saadet kuula siit: